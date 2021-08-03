03.08.2021 17:00
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15:30 24 Августа 2021 0 Комментарии
Верховная Рада одобрила закон о большом гербе
Закон о большом гербе Украины приняли в первом чтении. За него проголосовали 257 депутатов Рады.
Верховная Рада в первом чтении одобрила президентский законопроект о большом Государственном гербе Украины. Соответствующее решение поддержали 257 депутатов на заседании парламента во вторник, 24 августа.
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Тэги: Верховная Рада, законопроект, большой герб
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