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Главная » Украина » Политика
15:30 24 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Верховная Рада одобрила закон о большом гербе

Закон о большом гербе Украины приняли в первом чтении. За него проголосовали 257 депутатов Рады.

Верховная Рада в первом чтении одобрила президентский законопроект о большом Государственном гербе Украины. Соответствующее решение поддержали 257 депутатов на заседании парламента во вторник, 24 августа.

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Тэги: Верховная Рада, законопроект, большой герб
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