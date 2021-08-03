Верховная Рада одобрила закон о большом гербе

Закон о большом гербе Украины приняли в первом чтении. За него проголосовали 257 депутатов Рады.

Верховная Рада в первом чтении одобрила президентский законопроект о большом Государственном гербе Украины. Соответствующее решение поддержали 257 депутатов на заседании парламента во вторник, 24 августа.

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