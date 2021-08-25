Хороший PowerBank: что еще, кроме емкости?

Безусловно, количество мАч, то есть амперо-часов, в аккумуляторе повербанка — самая важная характеристика.

Безусловно, количество мАч, то есть амперо-часов, в аккумуляторе повербанка — самая важная характеристика. Но есть и другие параметры, зная о которых, можно купить действительно хорошее устройство. Оно будет заряжать и заряжаться быстро, а также прослужит значительно дольше.

Напряжение и ток

Чем мощнее устройства будут заряжаться через PowerBank, тем выше должна быть сила выходного тока. Да, даже 1А (ампер) зарядит любой смартфон или планшет, но будет делать это ощутимо дольше, чем те же 2А.

Аналогичная ситуация с зарядкой самого повербанка, но в данном случае важна сила входного тока. Плюс на скорость зарядки также влияет напряжение. Например, устройству на 5В потребуется не менее 2 часов, и чем больше емкость, тем больше времени на перезарядку. В то время как 60В на устройство емкостью в два раза больше может потратить менее часа.

Батарея

Производители используют литиевые аккумуляторы, но важно качество Li-компонентов. Литий-полимерные батареи, например, с более высоким показателем тока, если сравнивать их с литий-ионными. Они также универсальны, поэтому подходят даже для подзарядки бытовой техники, а не только смартфонов, планшетов. Правда, и цена выше.

Функционал

Количество и тип портов имеют значение для повербанка емкостью от 10000 мАч, чтобы иметь возможность заряжать одновременно несколько разных устройств.

Наличие цифрового дисплея упрощает задачу контроля уровня зарядки, если речь идет не о смартфоне. Конечно, можно обойтись и индикатором в виде лампочки, но она не показывает, насколько полно заряжена батарея. За исключением повербанков, где специально есть несколько таких лампочек.

Не менее полезным будет также количество уровней защиты от перегрузки и замыканий. Правда, для устройств большой емкости, например, 20000 мАч, это все же актуальнее.

И еще один нюанс: если покупаете PowerBank надолго или с учетом поездок, путешествий, походов, стоит обратить внимание и на качество корпуса. Металл всегда надежнее пластика.