Украина не будет в НАТО до деоккупации – Кальюлайд

Украине не стоит рассчитывать на членство в НАТО до полной деоккупации всей территории, считает президент Эстонии.

Украина не сможет стать членом НАТО до деоккупации всех неподконтрольных территорий, считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Такое мнение она высказала в интервью Европейской правде.

«Эстония поддерживает ПДЧ и сближение Украины с НАТО, но неясно, когда это станет возможным. Нужно сначала дождаться поворота истории», – сказала она.

При этом на вопрос о том, является ли восстановление контроля над всей территорией условием вступления Украины в НАТО, она ответила: «Абсолютно! Нужно решение (конфликта). Надеюсь, путем переговоров. Рано или поздно».

Отметим, также Кальюлайд считает, что Украине понадобится »с 20 лет работы» для того, чтобы быть готовыми к членству в Евросоюзе.

Тэги: НАТО, Эстония, деоккупация, Кальюлайд