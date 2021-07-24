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14:29 27 Августа 2021 0 Комментарии
В Москве считают, что Украина «приватизировала» День крещения Руси
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге во время визита в Австрию. Он прокомментировал указ президента Владимира Зеленского.
Глава МИД России прокомментировал указ президента Владимира Зеленского о Дне украинской государственности, который будет отмечаться 28 июля – в День крещения Киевской Руси-Украины.
«Украина нас, наверное, еще не раз порадует своими решениями. Вот недавно было сказано, что они приватизировали День крещения Руси. Кто знает, может скоро будет решено Владимиром Зеленским, что Новый год можно отмечать только в Украине», – сказал Лавров.
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Тэги: День крещения Руси
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