Польша будет добывать газ во Львовской области

Польская PGNiG купила 85% акций компании Карпатгаздобыча, которая владеет Библивськой газовой площадью.

Польская энергокомпания PGNiG и украинская Energy Resources of Ukraine в понедельник, 30 августа, подписали соглашение о совместной разведке и добыче газа во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба польской компании.

Соглашение предусматривает приобретение 85% акций компании Карпатгаздобыча, согласованное антимонопольными регуляторами Украины и Польши.

«В результате соглашения с ERU мы становимся акционером компании Карпатгаздобыча, которая является единоличным владельцем концессии Библивская на польско-украинской границе. Таким образом мы расширяем нашу геологоразведочную и горнодобывающую деятельность на новый рынок», – сказал глава PGNiG Павел Маевский.

Компании договорились до конца 2021 завершить подготовку к бурению геологоразведочной скважины, а во второй половине следующего года – пробурить ее. После этого состоятся испытания пластов, и если они будут иметь положительные результаты, скважина будет присоединена к украинской газовой сети и введена в эксплуатацию в 2023 году.

«Если наши прогнозы подтвердятся, и мы найдем газ с высоким содержанием метана, то мы начнем добычу в 2023 году», – отметил Маевский.

Владельцы Карпатгаздобычи также планируют провести дополнительные геофизические исследования лицензионной площади, чтобы помочь спроектировать дальнейшие скважины.

Библивськая газовая площадь находится в западной части Львовской области, прилегающей к польской границе. С точки зрения геологии эта территория является аналогом Перемышля, крупнейшего в Польше месторождения природного газа, которое PGNiG эксплуатирует уже более 60 лет.

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