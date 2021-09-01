Обыкновенное предательство, или как Игорь Сергиенко уничтожает украинцев ради Путина

2014 год навсегда запомниться жителям Украины как год больших надежд, но и больших потерь, смертей и горя.

Сразу же после Майдана началась вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины. Тысячи добровольцев, наскоро собранные волонтёрами, поспешили на защиту Родину. У них далеко не всегда была самая необходимая экипировка и вооружение. Но у них была сила воли, мужество и безмерная любовь к родной стране. Этого хватило, чтобы сдержать дальнейшую агрессию северного соседа. Ценой скольких жизней…

Кто такой Игорь Сергиенко?

Однако далеко не все считали своим долгом защитить Украину на фронте или в тылу, помочь добровольцам и вообще остаться верным родной стране. Нашлись и такие граждане, которые не постеснялись заработать на национальной трагедии. Одним из таких оказался Игорь Владленович Сергиенко.

“Достижения” Игоря Сергиенко не знают границ. В Бердянске завод Сергиенко до недавнего времени поставлял материалы в РФ для производства зениток. Обанкротил не один десяток банков. Что интересно, верноподданный РФ зарабатывать почему-то предпочитает на “бандеровщине”, а не в ставших родными пенатах. Тоска по забытой Родине? Да нет, что вы, просто бизнес и ничего более…

Игорь Сергиенко успел побыть помощником народного депутата Виктора Прокопенко в 2006-2007 годах, который представлял “Партию регионов”. Прокопенко – бывший футболист, который на тот момент был спортивным директором донецкого “Шахтера” – клуба олигарха Рината Ахметова, который тогда тоже стал народным депутатом. Так что Сергиенко изначально попал в плохую компанию…

Вот только российское гражданство Игорь Владленович получил ещё в 2001 году. Да, да, помощником народного депутата Украины был гражданин другого государства! Не спрашивайте, как такое могло произойти. Тем более, что российское гражданство Сергиенко не было тайной за семью печатями – указ президента РФ №847 от 13 июля 2001 года размещён в открытом доступе. С ним может ознакомиться любой желающий…

Тем интереснее фото Игоря Сергиенко с президентами РФ Владимиром Путиным и Украины Леонидом Кучмой. Какую страну на той встрече представлял Сергиенко? Ту, которая выгоднее?

А ещё очень любит Игорь Сергиенко хвастаться квартирой дочери в центре Москвы, в которой окна выходят на пламенно любимый им Кремль. Помимо этого, Сергиенко владеет квартирой по улице Степана Супруна, 12. Из неё открывается прекрасный вид на 52-ю больницу Министерства обороны РФ и спорткомплекс местного «ЦСКА»… Недвижимость приобретена на заработанные (наворованные) в Украине деньги.

Как Сергиенко российской армии помогал

Игорь Сергиенко является конечный бенефициаром бердянского предприятия “Южгидромаш”. Ещё в 2014 году в ипотеку были взяты почти тысяча станков, а точнее 924. Они производили в том числе и материалы для минометных систем 82 и 120 мм. Сейчас исполнительная служба обнаружила лишь 278 станков. Остальные получается на заводе только числятся. Где же находятся еще 650, остаётся только строить предположения…

Хотя версия одна есть. Дело в том, что предприятие “Южгидромаш” существует не только в Украине. Предприятие с таким же названием зарегистрировано в городе Орёл Российской Федерации. “По удивительному стечению обстоятельств” его конечным бенефициаром также является Сергиенко Игорь Владленович. И как же тут не вспомнить пропагандиста Дмитрия Киселёва с его “Совпадение? Не думаю”.

Действительно, это не совпадение. Более того, даже “хозяйственный стиль” Сергиенко угадывается – российская компания фигуранта проиграла 75% хозяйственных споров. Украинское предприятие Сергиенко имеет ещё более удручающую статистику. О чём это говорит? О том, что Игорь Владленович очень любит “кидать” бизнес-партнёров.

Кстати, о том, что промышленные мощности находятся именно в Запорожской области, свидетельствует финансовая отчётность украинской фирмы и её российского двойника. Так, доход “Пивденгидромаш” за 2020 год составляет чуть более 7,8 млн гривен. Доход российской компании составляет 0 рублей. Вывод напрашивается сам собой…

Зато Игорь Сергиенко всегда выполняет свои обязательства перед российским правительством. За время работы украинского предприятия Сергиенко поставил в Российскую Федерацию запчасти на питательные насосы типа ПЭА для атомных электростанций. Насосы в страну-агрессор поставлялись через российскую фирму-прокладку как общепромышленные. Уже в РФ подставная российская фирма их сертифицировала как атомные и поставляла на Ростовскую атомную электростанцию.

Также Сергиенко обеспечивал северного соседа насосами ЦНС 20-30 и ЦНС 30-50 для перекачивания воды в радиоактивных зонах, проводили ремонт и поставку запчастей на вышеупомяную Ростовскую АЭС.

Но бизнес Игоря Владленовича не ограничивался городом, где сейчас обитает его старый знакомый Виктор Янукович. Так, “Южгидромаш” поставлял на “Тольяттиазот” насосы по производству азота и химических компонентов их углеводородов. Всё бы ничего, но азотные составляющие, в частности, селитра, используются при производстве пороха и являются компонентами ракетного топлива.

Но и это ещё не всё. Завод снабжает насосами Нижнетагильский бронетанковый завод, которые необходимы ему для производства танков Т-72 и Т-80, БМП, БТР и других видов вооружённой техники. Эти же насосы используются в нефтяной промышленности Российской Федерации. Стоит отметить, что особенностью многих нефтяных месторождений России является низкое давление в нефтяных пластах. Именно поэтому для добычи нефти так важны насосы, производимые в том числе на бердянском заводе.

Помимо этого, завод поставляет в Россию насосы для мобильных военных топливозаправщиков большой ёмкости, которые в свою очередь используются для заправки танковых соединений в условиях отсутствия стационарных пунктов питания.

То есть фактически в Бердянске находится завод, который обеспечивает армию-агрессора необходимыми товарами и поддерживает её жизнеспособность. Не трудно догадаться, что продукты сотрудничества “Южгидромаша” с северным соседом бороздят просторы Донбасса. Продукты сотрудничества “Южгидромаша” оставляют матерей без детей, а жён – вдовами. И всё это происходит только потому, что для Игоря Сергиенко деньги не пахнут.

Афера с банками

Но на этом “подвиги” Игоря Сергиенко на “ниве мирного строительства” не заканчиваются. Игорь Владленович, не стесняющийся содействовать российским оккупантам, также отметился разводом украинцев в Запорожье и области. Так, “российский подданный” замешан в схеме по обанкрочиванию банков “Наш банк”, “Градобанк” и других.

Так, гражданин Сергиенко “надул” около 6000 вкладчиков этого банка в Запорожье, Бердянске и Мелитополе. Схема стандартная: сначала “банкир” набрал вкладов от граждан. Когда сумма достигла 38 млн гривен, Сергиенко решил, что ему достаточно. Помимо этого, Сергиенко выдал клиентам кредитов на сумму, которая в два раза превышала уставный капитал банка.

И пока доверчивые клиенты думали, что их денежки в надёжных руках, группа махинаторов во главе с Игорем Сергиенко начали банкротить банк. “По удивительному стечению обстоятельств” большая часть средства была переведена на счета уже упомянутого в материале “Южгидромаша”, а также “Нестерянской птицефабрике”, “Торговому дому арматурного завода” и ещё 15 компаниям, которые потом… правильно, тоже обанкротились. Ощущается стиль “руки мастера”, не правда ли? Как вы наверняка догадались, вышеупомянутые предприятия принадлежали либо лично Сергиенко, либо через зиц-председателей.

В августе 2003 года Запорожская областная прокуратура начала расследование “гениальной схемы” Игоря Сергиенко. 20 ноября 2003 года Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию. А накануне Нового года, 31 декабря, был задержан и сам “запорожский Мавроди”. Ему инкриминировали хищение 330 тысяч долларов США! Сергиенко грозило до восьми лет лишения свободы. В тюрьму Сергиенко сел, но ненадолго. Уже в 2005 году “российский поданный” вышел на свободу по амнистии. Верные соратники вытянули его из-за решетки как “жертву режима Кучмы”… Может, Путин заступился?

Преступление и наказание?

В чём же дело? Почему Игорю Сергиенко постоянно удаётся выйти сухим из воды? Почему пособнику российских оккупантов удаётся избежать карающего меча украинского правосудия? Всё дело в том, что фигурант владеет ещё базой отдыха и охотхозяйством. Там и до сих пор можно встретить очень многих высших чинов из Запорожский области и даже Киева. Конечно же, там они отдыхают бесплатно, а за это всего лишь закрывают глаза на торговлю жизненно необходимыми товарами для армии государства-агрессора.

Сколько ещё жизней должна унести российско-украинская война, чтобы Служба безопасности Украины обратила наконец внимание на коммерсанта, который в Бердянске вооружает российскую армию?