Умер знаменитый французский актер

Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни. Об этом сообщают французские СМИ. Причину смерти не называют.

Бельмондо родился 9 апреля 1933 года. Он дебютировал в кино в 1956 году. Бельмондо играл как в коммерческих, так и арт-хаусных лентах, всего выполнил около 100 ролей. С 2001 по 2008 годы не снимался из-за последствий перенесенного инсульта, затем вернулся на площадку.

В 2015 году Бельмондо заявил об окончании кинокарьеры, но два месяца назад сообщил, что передумал и готов рассмотреть предложения. Бельмондо становился лауреатом различных кинопремий. В 2016 году он получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф.

В 2011 году Бельмондо приезжал в Украину на открытие III Международного фестиваля короткометражного кино «Харьковская сирень».

Источник:

Тэги: Франция, актер