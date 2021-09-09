Главная » Украина » Спорт
04:28 10 Сентября 2021 0 Комментарии
Сборная Украины пожертвует на благотворительность премиальные за матч с Францией
И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков подтвердил, что команда получит премиальные.
При этом он отметил, что игроки решили отдать деньги на детский футбол.
«Мы командой решили, что сделаем так: часть денег отдадим на благотворительность, на нужды детского футбола», – заявил Петраков.
Сборная Украины сыграла вничью (1:1) с Францией в матче отбора ЧМ-2022.
Источник:
Тэги: сборная Украины, футбол, благотворительность
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРУкраина в товарищеском матче упустила победу над Чехией
09.09.2021 02:59
ТОРУкраина сыграла вничью с чемпионом мира – сборной Франции
05.09.2021 00:59
ТОРУкраина упустила победу над Казахстаном в матче отбора на ЧМ-2022
02.09.2021 03:11