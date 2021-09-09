Сборная Украины пожертвует на благотворительность премиальные за матч с Францией

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков подтвердил, что команда получит премиальные.

При этом он отметил, что игроки решили отдать деньги на детский футбол.

«Мы командой решили, что сделаем так: часть денег отдадим на благотворительность, на нужды детского футбола», – заявил Петраков.

Сборная Украины сыграла вничью (1:1) с Францией в матче отбора ЧМ-2022.

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