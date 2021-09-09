НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Спорт
04:28 10 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сборная Украины пожертвует на благотворительность премиальные за матч с Францией

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков подтвердил, что команда получит премиальные.

При этом он отметил, что игроки решили отдать деньги на детский футбол.

«Мы командой решили, что сделаем так: часть денег отдадим на благотворительность, на нужды детского футбола», – заявил Петраков.

Сборная Украины сыграла вничью (1:1) с Францией в матче отбора ЧМ-2022.

Источник:
Тэги: сборная Украины, футбол, благотворительность
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
09.09.2021 02:59
Украина в товарищеском матче упустила победу над Чехией
ТОР
05.09.2021 00:59
Украина сыграла вничью с чемпионом мира – сборной Франции
ТОР
02.09.2021 03:11
Украина упустила победу над Казахстаном в матче отбора на ЧМ-2022
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
США увеличат оборонную помощь Украине – посол

14:00  Украина

Генсек ООН призвал мир к диалогу с «Талибаном»

13:00  Мир

Газпром объявил о завершении строительства СП-2

12:00  Мир

Жителей ОРДЛО заставляют голосовать на выборах в Госдуму

11:00  Украина

Шмыгаль в Польше обсудил инвестиции и СП-2

10:00  Украина

Путин и Лукашенко согласовали «союзные» программы

09:00  Мир

Байден обязал госслужащих и медиков делать прививки

06:40  Мир

В Молдове вводят чрезвычайное положение из-за COVID-19

05:31  Мир

Сборная Украины пожертвует на благотворительность премию за матч с Францией

04:28  Украина

Цены на газ в Европе достигли исторического максимума

03:26  Мир

Отношение украинцев к Лукашенко резко ухудшилось

02:23  Украина

МОК отстранил сборную КНДР от участия в Олимпиаде-2022

01:21  Мир

Всемирный банк даст Украине денег на борьбу с COVID-19

00:17  Мир

ЕС вернул ограничения на въезд из шести стран

21:00  Мир

Украинские аптеки получат 1 млн доз вакцины против гриппа

20:00  Украина

США и Украина «излучают ненависть» к РФ – Песков

19:00  Мир

Инфляция в Украине сохранилась на рекордном уровне

18:00  Украина

Новости | NetGameSlots.com