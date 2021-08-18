Спикер Верховной Рады снова заразился коронавирусом

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сдал тест перед массовым мероприятием и узнал о заболевании.

«Если вам вдруг казалось, что все эти тесты перед массовыми мероприятиями – это невинная формальность или дань духу времени и на самом деле их просят сделать для проформы, то я вас разочарую. Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня», – написал он.

Разумков сообщил, что собирался участвовать в Ялтинской европейской стратегии, где должен был дискутировать на тему верховенства права в Украине.

«К сожалению, не смогу посетить мероприятие лично, ведь для соблюдения всех противоэпидемических требований сегодня сдал тест на коровирус. Он оказался положительным. Спасибо организаторам за четкую позицию в вопросе противодействия пандемии, которая и позволила выявить болезнь, ведь явных симптомов не было. Надеюсь, что смогу выступить online», – отметил спикер парламента.

Разумков добавил, что пошел на самоизоляцию и некоторое время будет работать дистанционно.

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