НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
03:19 15 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Президент Чехии во второй раз за месяц попал в больницу

Милоша Земана госпитализировали в Центральный военный университетский госпиталь в Праге. Вместе с ним туда прибыла его жена Ивана.

Точные причины госпитализации политика не разглашаются. По некоторым данным, он пройдет регулярное обследование здоровья. У 76-летнего главы государства диагностирована невропатия ног, а также сахарный диабет.

Ранее в тот же госпиталь доставили бывшего президента Чехии Вацлава Клауса. У 80-летнего предшественника Земана резко поднялось артериальное давление. На данный момент врачи проверяют состояние его здоровья.

26 августа сообщали, что Земан попал в больницу из-за перелома руки. Эту травму он получил, самостоятельно поднявшись с кресла и споткнувшись. Политику успешно сделали операцию под общим наркозом. После этого рабочую программу президента скорректировали с учетом состояния его здоровья.

Источник:
Тэги: Чехия, больница, Милош Земан
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
28.04.2021 05:21
Сенат Чехии может обвинить президента в госизмене
ТОР
12.04.2021 05:47
Президент Чехии теперь передвигается в инвалидном кресле
ТОР
28.12.2019 09:28
Президент Чехии может отменить визит в Москву на День Победы
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com