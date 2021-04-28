Президент Чехии во второй раз за месяц попал в больницу

Милоша Земана госпитализировали в Центральный военный университетский госпиталь в Праге. Вместе с ним туда прибыла его жена Ивана.

Точные причины госпитализации политика не разглашаются. По некоторым данным, он пройдет регулярное обследование здоровья. У 76-летнего главы государства диагностирована невропатия ног, а также сахарный диабет.

Ранее в тот же госпиталь доставили бывшего президента Чехии Вацлава Клауса. У 80-летнего предшественника Земана резко поднялось артериальное давление. На данный момент врачи проверяют состояние его здоровья.

26 августа сообщали, что Земан попал в больницу из-за перелома руки. Эту травму он получил, самостоятельно поднявшись с кресла и споткнувшись. Политику успешно сделали операцию под общим наркозом. После этого рабочую программу президента скорректировали с учетом состояния его здоровья.

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