Ученые открыли новый вид рыб

Род лучеперых рыб Danionella из семейства карповых считается одним из мельчайших позвоночных в мире. Длина взрослой особи составляет 10-12 мм.

Ученые из Германии, США и Швейцарии доказали, что небольшая прозрачная рыбка, обитающая в Мьянме, относится к новому виду из рода Danionella. Соответствующая статья была опубликована в журнале Scientific Reports, сообщила пресс-служба Музея естественной истории в Берне.

Отмечается, что род лучеперых рыб Danionella из семейства карповых считается одним из мельчайших позвоночных в мире. Длина взрослой особи составляет 10-12 миллиметров, у нее нет чешуи, а тело и голова прозрачны настолько, что виден живой мозг.

Из-за упрощенной анатомии, Danionella традиционно привлекает внимание ученых: у рыбы отсутствует крышка черепа, поэтому она служит идеальной моделью для нейрофизиологических исследований.

В силу размера и простоты морфологии выделение самостоятельных видов внутри рода Danionella проблематично, однако без этого трудно восстановить его эволюционную историю.

Биологи, используя сочетание классических таксономических методов и молекулярных подходов, доказали, что рыба, давно используемая в лабораторных экспериментах по всему миру под именем Danionella translucida, на самом деле представляет собой новый, ранее неизвестный вид.

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