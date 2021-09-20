Киберполиция разоблачила схему подделки COVID-сертификатов

На Черкассчине врач в мессенджерах предлагала гражданам получить международный сертификат без прохождения вакцинации.

В Черкасской области разоблачили схему подделки COVID-сертификатов. Об этом сообщает киберполиция в понедельник, 27 сентября.

«Схему изготовления поддельных сертификатов организовала 32-летняя врач семейной медицины совместно со своей 48-летней знакомой, которая выполняла роль посредницы. Фигурантки в мессенджерах предлагали гражданам получить международный сертификат без прохождения вакцинации от Covid-19. За 5 тысяч гривен медработница обещала внести сведения о якобы проведенной вакцинации в соответствующие электронные реестры. Однако женщина целенаправленно делала ошибки при внесении данных клиентов. В результате медицинская справка не генерировалась в приложении Дія, а медработница выдавала бумажные Covid-сертификаты, заверенные собственной печатью», – сказано в сообщении.

Дома у правонарушительниц, а также в кабинете врача полиция провела обыски. Изъяты печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформленные COVID-сертификаты. Устанавливаются лица, воспользовавшихся услугами подозреваемых.

По факту возбуждено уголовное производство по статье о несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Продолжаются следственные действия.

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