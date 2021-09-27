Вынесены первые приговоры за подделку COVID-сертификатов

Мужчину из Ивано-Франковской области и женщину из Хмельницкого оштрафовали на 850 гривен за попытку пересечь границу с поддельными документами.

На Львовщине Жовковский районный суд вынес первые в Украине приговоры за подделку COVID-сертификатов о вакцинации. Так, мужчину из Ивано-Франковской области и женщину из Хмельницкого оштрафовали за попытку пересечь с ними границу с Польшей. Об этом сообщает zaxid.net.

Отмечается, что мужчина нашел в интернете бланк о прививке вакциной Pfizer с реквизитами Ивано-Франковской областной клинической больницы. Он внес туда свои данные, а также данные своего сына. Подделав подпись врача, мужчина попытался пересечь с этим «документом» границу с Польшей, но пограничники выявили подделку. Суд оштрафовал мужчину на 850 гривен.

Работница автозаправки БРСМ в Хмельницком тоже скачала из интернета сертификат о вакцинации Pfizer с реквизитами клиники Мирамед. Она внесла свои данные и подделала подпись врача. Женщину задержали при пересечении границы с Пльшей. Размер штрафа также составляет 850 гривен.

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