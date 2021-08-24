Транзит газа в Венгрию через Украину возобновили

В настоящее время поток газа через пункт «Берегово» на границе Украины и Венгрии составляет чуть более 200 тысяч кубометров в час.

Транзит газа через Украину в Венгрию, который был полностью остановлен накануне 3 октября, возобновлен. Об этом в воскресенье, 3 октября, свидетельствуют данные венгерской оператора газотранспортной системы FGSZ.

Согласно информации оператора ГТС Венгрии, поток газа через пункт «Берегово», который находится на границе с Украиной, составляет 2,074 млн. кубометров в час, тогда как ранее в тот же день отмечалось, что прокачка полностью прекращена.

До этого, 1 октября, Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) сообщил, что транзит российского газа в Венгрию через украинскую территорию остановлен.

Вместе с тем данные ОГТСУ свидетельствовали, что транзит газа в Венгрию через Украину в пятницу полностью не прекращался, но упал почти в четыре раза, а 2 октября – в два раза.

Известно, что с 1 октября «Газпром» начал поставки газа в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы юго-восточной Европы в обход Украины. Венгрия по условиям контракта с «Газпромом» получит 4,5 миллиарда кубометров газа в год на протяжении всего срока соглашения. Из них 3,5 миллиарда поступят через Сербию, еще 1 миллиард – через Австрию. Срок действия контракта составляет 15 лет.

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