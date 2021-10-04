Как организовать доставку из официального магазина GAP в Украину

Согласитесь, очень удобно когда на одном сайте можно купить одежду и обувь для всей семьи. Приятно когда в одежде сочетается стиль и практичность. Именно поэтому стоит отдать предпочтение магазину одежды GAP.

Согласитесь, очень удобно когда на одном сайте можно купить одежду и обувь для всей семьи. Приятно когда в одежде сочетается стиль и практичность. Именно поэтому стоит отдать предпочтение магазину одежды GAP. Но как заказать одежду за границей и получить ее в Украине, если официально магазин не сотрудничает с этой страной. Читайте наш материал чтобы узнать об особенностях доставки

Покупайте удобно с ГАП

На сайте простая навигация, так что найти нужную вещь можно за секунды. Ассортимент делится на категории: мужская одежда, женская, для девочек, мальчиков, подростков и малышей. Отдельно существует категория для будущих мам и новые поступления. Также есть категория с акционными товарами, где можно купить вещи GAP со скидкой.

Почему стоит купить одежду GAP

Покупать во всемирно известном магазине выгодно, и вот почему:

ГАП – крупнейший ритейлер одежды не только в США, а во всем мире. С 1969 года компания работает для клиентов, и с каждым годом расширяет ассортимент товаров.

Магазин реализует одежду и обувь собственного производства и вещи дочерних компаний. Получается, что стоимость будет ниже, так как вы минуете наценки продавцов и посредников.

Бренд позиционирует себя как экологический. Это значит, что вещи производят по специальным технологиям, которые берегут водные запасы планеты.

Заказать одежду на Американском сайте ГЭП можно в пару кликов. Укажите размер, цвет, количество и отправьте товары в корзину. Там вы можете изменить количество или удалить неактуальные вещи.

Доставка одежды с ГАП в Украину

Официальный сайт не предлагает прямую доставку в Украину, и это серьезное препятствие для тех, кто хочет покупать недорого. Но выход из ситуации есть. Сервис myMeest предлагает выступить в роли посредника, чтобы вы могли получить свою посылку в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре или другом населенном пункте прямо с Америки. Чтобы реализовать это, необходимо:

пройти регистрацию в системе myMeest;

при заказе в GAP в строке адрес доставки впишите адрес склада Meest;

ждите доставки, это займет от 7 до 40 дней.

По вашему запросу на складе посылку может вскрыть представитель компании, чтобы сделать актуальные замеры или прислать вам больше фото. Так вы сможете легко вернуть посылку, не тратя деньги на транспортировку с Украины в США, если вещи не подойдут. Отдельно отметим возможность консолидации посылок, то есть объединение нескольких международных в одну сборную. Так доставка будет стоить недорого.