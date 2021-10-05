Выбираем бойлер Горенье правильно: 5 ключевых параметров

Прежде чем покупать бойлер Горенье, определитесь, где будете ставить технику и в каком положении. Затем віделите бюджет на его покупку и приступайте к изучению ассортимента

Прежде чем покупать бойлер Горенье, определитесь, где будете ставить технику и в каком положении. Затем віделите бюджет на его покупку и приступайте к изучению ассортимента.

Подобрать бойлер Горенье можно тут https://www.moyo.ua/bt/klimaticheskaya-tekh/vodonagrevately/boylery/gorenje/. А чтобы не ошибиться с выбором, учитывайте 5 важных моментов.

1. Объем водонагревателя

Объем – ключевой параметр, от которого зависит комфортность пользования техникой. И на него смотрят в первую очередь.

Подбирать объем нужно с учетом количества человек в семье и задач, для которых планируете его использовать:

10-15 л. Подходит для мытья посуды и рук. Легкий, компактный, монтируется на кухне (под мойкой). Также может прятаться в верхнем кухонном шкафу. 30 л. Вариант для 1 человека. Воды хватит на мойку посуды и прием душа. 50 л. – для 2 человек. Характеризуется компактными размерами и обеспечивает теплой водой для стандартных нужд: умывальник, душ. Подобрать бойлер Gorenje 50 л можно тут https://www.moyo.ua/bt/klimaticheskaya-tekh/vodonagrevately/boylery/gorenje-50-litrov/. 80 л. Предназначен для 2 людей. Обеспечивает горячей водой с запасом, что избавляет от необходимости жесткой экономии. 100 л. Универсальное решение для родителей с детьми. Обеспечивает горячей водой для всех задач (умывальник, душ, ванна). 150 л. Подходит для большой семьи. Особенно, если дома есть люди, которіе часто моются. 200 л. Устанавливается в просторных домах. Подходит для 6-8 людей. Подключается к электросети 220/380V.

Учитывайте, что от объема водонагревателя Горенье зависит время нагрева бака, вес и нагрузка на стену. Поэтому выбирайте этот параметр с умом.

2. Форма бойлера

По выбору формы можно дать следующие рекомендации:

Цилиндрические модели считаются самыми доступными и выпускаются в широком ассортименте. Всегда можно подобрать оптимальное решение;

прямоугольные отличаются экономным энергопотреблением и утолщенным слоем изоляции. Потери тепла на 25-40% ниже, чем у цилиндрических аналогов;

Slim-модели характеризуются ультракомпактными размерами и быстрее нагревают воду.

Универсальным вариантом считаются цилиндрические бойлеры Горенье. Можно купить прямоугольную или Slim-модель, но стоит ли переплачивать за экономное энергопотребление или быстрый нагрев воды – смотрите сами.

3. Тип ТЭНа

«Сухой» нагревательный элемент не контактирует с водой, в чем и заключается его главная особенность. Модели с таким ТЭНом характеризуются увеличенным сроком службы и имеют гарантию 5-7 лет. Также отличаются экономным энергопотреблением, но имеют один минус – высокую цену.

Бойлеры с «мокрым» ТЭНом стоят дешевле, но подвержены воздействию коррозии. Также они не подходят для работы с жесткой водой.

4. Материал изготовления бака

Бак в бойлерах Горенье может изготавливаться из 2 разных материалов:

Нержавейки. Имеет гарантию до 5 лет. Но на практике такие баки протекают в первый год эксплуатации.

Эмалированной стали. Отличаются увеличенным сроком службы и гарантией (до 8 лет). Считаются более надежным вариантом.

5. Тип управления

У водонагревателей Горенье 2 способа управления. Механические модели подходят для тех, кто не дружит с технологиями, предпочитая классические кнопки и регуляторы. А электронные – для продвинутых людей. Последний вариант более функционален (поддерживает авторегулировку температуры, режим экономного потребления), но и стоит дороже. Выбор делайте исходя из собственных предпочтений.