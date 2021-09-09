В Николаеве полиция жёстко разогнала митинг против войны

Несмотря на запредельную борьбу с инакомыслием в Украине, есть люди, которые не боятся публично озвучить свою позицию, даже рискуя быть задержанными правоохранителями или подвергнуться избиению националистами.

Несмотря на запредельную борьбу с инакомыслием в Украине, есть люди, которые не боятся публично озвучить свою позицию, даже рискуя быть задержанными правоохранителями или подвергнуться избиению националистами. Так, в Николаеве (в котором русскоязычные граждане составляют значительный процент населения) молодые люди вышли на митинг против войны на Донбассе. Об этом сообщает ТГ-канал «Украина Online».

Акция, проводившаяся на перекрестке проспекта Центрального и улицы Садовой, была достаточно многочисленной, в ней приняло участие порядка 100 человек. В руках у протестующих были плакаты, на которых было написано: «Украина – не Америка», «Украина – не колония», «Долой войну», «Мы устали от войны».

Акцию практически сразу разогнали сотрудники правоохранительных органов. Сообщается о задержании около десятка человек.

Очевидно, что подобный митинг стал полной неожиданностью для местных властей. Трудно себе представить антивоенную и антиамериканскую акцию в постмайданной Украине. Но очевидно, что этот прецедент может стать серьёзным звоночком и для других регионов страны. Ведь подобной позиции придерживаются многие украинцы, но позволяют себе озвучивать мнение лишь в разговоре на кухне.

К слову, пользователи соцсетей отреагировали на акцию по-разному. Сочувствующие участникам митинга отмечали, что все в Украине устали от войны.

«Может, это и акция за деньги, но посыл здравый, чем быстрее укрепится экономика, тем быстрее закончится война с нужным исходом, если это вообще нужно», «А в чем провокация, собственно? В том, что людям надоела эта война, и страна со скоростью света несется в пропасть? В этом провокация?» — отмечали люди.

Конечно, были и хейтеры, который заверяли, что митинг был проплачен.

«Жесть, сделали это не самовольно, а скорее всего за 500 гривен. Лица прикрывают, женщин среди них нет. Скорее всего обычная босота, готовая постоять клоуном за пивас», «Кого там разогнали, бредятина, там три калеки стояло», «Уставшим от войны дарю шесть ключей от очень комфортабельных квартир в Донецке!», – подчеркивали они.

Как свидетельствуют социологические исследования, более 60% жителей Украины выступают за прекращение боевых действий на Донбассе.

«Прекращение военных действий на востоке Украины остается ключевым общественным запросом к президенту (64%). Усиления борьбы с коррупцией ожидают 45%, возрождения промышленности – 30%, повышения социальных стандартов – 24%, повышения качества медицины – 22%», – говорится в данных опроса группы «Рейтинг».

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