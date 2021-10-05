Глава МИД Турции посетит Украину

Визит запланирован на 7-8 октября. Украинский и турецкий министры планируют обсудить в первую очередь безопасность в Черноморском регионе.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по приглашению украинского коллеги Дмитрия Кулебы совершит двухдневный рабочий визит в Украину. Глава МИД прибудет во Львов в четверг, 7 октября, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

«Во Львове главы украинской и турецкой дипломатии проведут Девятое заседание Совместной группы стратегического планирования. Переговоры направлены на подготовку к проведению Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции в начале 2022 года в Киеве», – говорится в сообщении.

Стороны планируют обсудить в первую очередь безопасность в Черноморском регионе и подготовку к заседанию в этом году в Анкаре украинского-турецкой Квадриги – политико-безопасностных консультаций на уровне руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств Украины и Турции.

Кроме того, министры рассмотрят дальнейшие шаги в рамках взаимодействия по Крымской платформе и оценят состояние выполнения уже достигнутых договоренностей.

Также в рамках визита Чавушоглу главы МИД откроют украинско-турецкий бизнес-форум для создания новых экономических возможностей для украинских и турецких компаний, посетят Львовский национальный университет им. И. Франко, где примут участие в международной конференции Дипломатия объединяет: новейшие перспективы совместных традиций.

Во время пребывания во Львове министры возложат цветы к месту захоронения Героев Небесной сотни и почтят память украинских защитников, воевавших на Донбассе. Отдельно дипломаты посетят мемориал турецким воинам, погибших во время Первой мировой войны, в селе Лопушня Рогатинского района Ивано-Франковской области.

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