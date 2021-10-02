Суд оштрафовал жителя Закарпатья за фейки о коронавирусе

По данным СБУ, 34-летний Ростислав Токар с 22 марта по 10 августа распространял в Facebook ложные посты о пандемии COVID-19.

«Всего мужчина распространил 16 постов, которые не соответствуют действительности и опровергнуты украинскими волонтерскими интернет-проектами «СтопФейк» и «ВоксЧек». Это подтверждено актом просмотра веб-страницы в интернете, составленным сотрудником СБУ от 25.08.2021 и распечатками скриншотов с веб-ресурса Facebook», – говорится в тексте решения суда.

Судья Межгорского районного суда Владимир Кривко признал Ростислава Токара виновным по статье 173-1 КУоАП (распространение ложных слухов) и обязал уплатить штраф в сумме 255 гривен. Также с обвиняемого взыскали судебные расходы в размере 454 грн.

Интересно, что Ростислав Токар на местных выборах 2020 года баллотировался в Межгорский поселковый совета от политической партии «Слуга народа», однако не вошел в список избранных депутатов.

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