Медведев против выстраивания отношения с нынешними властями Украины

Дмитрий Медведев считает, что России нужно подождать нового, более адекватного руководства Украины.

Для России выстраивать отношения с нынешними украинскими властями непродуктивно и даже вредно, надо дожидаться появления на Украине «вменяемого руководства». Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной в понедельник, 11 октября, в газете Коммерсантъ.

Изложив аргументы, подкрепляющие тезис о бессмысленности переговоров с нынешним украинским руководством, Медведев поставил вопрос о том, что делать в этой ситуации. И дал на него ответ: «А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных крымских платформ, созданных для оболванивания населения страны и подкачку своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией». Он подчеркнул, что «вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело».

Он также назвал первые лица Украины «несчастными людьми», которые не имеют никакой устойчивой самоидентификации.

«Нынешний президент этой измученной страны – человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке. Более того, работавший в России и получавший значительные средства из российских источников. Тем не менее в определенный момент, став руководителем государства, из страха получить очередной «майдан», направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию», – написал Медведев.

По мнению зампреда СБ, Зеленский «по сути отказался от своей идентичности, начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины».

«Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре», – продолжил Медведев.

По его словам, партнерам, которые «соревнуются в постоянной брехне, нет и не может быть доверия». А значит, и переговоры с ними, по убеждению Медведева, абсолютно бессмысленны.

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