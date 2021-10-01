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17:00 11 Октября 2021 Просмотров 90   КомментариевКомментарии

В Днепре 12-летняя девочка упала с седьмого этажа недостройки

По одной из версий, подросток сама прыгнула из окна после распития спиртных напитков со своим другом.

В Днепре несовершеннолетняя упала с седьмого этажа недостроенного здания. Девочку госпитализировали. Открыто уголовное производство. Об этом сообщает местное издание Днепр Час.

Происшествие произошло в субботу, 9 октября, на улице Шевченко.

По информации издания, подросток сидела на подоконнике со своим 13-летним другом и пила алкогольный напиток, после чего якобы самостоятельно прыгнула вниз.

Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы брюшной полости и грудной клетки, отмечает издание.

Пострадавшую госпитализировали в областную детскую больницу.

«Она находится в отделении реанимации. Состояние девочки стабильное. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – рассказал главврач областной детской больницы Алексей Власов.

Открыто уголовное производство по ст. 128 УК Украины (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

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Тэги: днепр, девочка, недострой
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