В центре Киева вспыхнул пожар

В центре Киева в доме №5 по улице Костельной вспыхнул пожар. Округу заволокло густым дымом.

В центре Киева горит многоэтажка



Об этом сообщила пресс-служба пресс-службе ГСЧС столицы. Огонь вспыхнул на крыше здания около 7:30.

По предварительной информации, площадь пожара составляет около 150 квадратных метра.

На месте происшествия работают огнеборцы. Для тушения задействовано 11 единиц специальной техники, а также 41 человек личного состава.

Информации о пострадавших пока нет.