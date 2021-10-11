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08:18 12 Октября 2021 64 Комментарии
В центре Киева вспыхнул пожар
В центре Киева в доме №5 по улице Костельной вспыхнул пожар. Округу заволокло густым дымом.
В центре Киева горит многоэтажка
Об этом сообщила пресс-служба пресс-службе ГСЧС столицы. Огонь вспыхнул на крыше здания около 7:30.
По предварительной информации, площадь пожара составляет около 150 квадратных метра.
На месте происшествия работают огнеборцы. Для тушения задействовано 11 единиц специальной техники, а также 41 человек личного состава.
Информации о пострадавших пока нет.
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