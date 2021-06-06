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11:27 12 Октября 2021 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Вирастюк рассказал о телефонном звонке из ада и угрозах: полиция нашла злоумышленника

Народному депутату от “Слуги народа” Василию Вирастюку позвонили неизвестные и угрожали, используя нецензурную лексику.

Вирастюк рассказл о звонке из ада

Об этом рассказал сам Вирастюк в Facebook. Он уточнил, что позвонили ему 10 октября в 20:11.

Нардеп выложил полный диалог.

“- Алло, это Василий!?

- Хто це?

- Привет, братишка! Ты что ещё не понял? Это мы – из ада! За твоей душой придём!

- Ви хто? Назвіться, будь ласка.

_ Да, ты по моему не понял. Мы обязательно придём за твоей душой. Тебе пи@да!”

По словам вирастюка, после звонка его жена вызвала полицейских, которым он рассказал содержание звонка. он уточнил, что разговор длился 31 секунду. раньше ничего подобного с депутатом не происходило. А если и звонили неизвестные, то это были поклонники.

Позже пресс-служба Нацполиции в Киеве подтвердила, что проверила информацию о телефонных угрозах в адрес Вирастюка и начала поиски злоумышленника.

Копам удалось установить, что нарушитель находится в городе Николаев. Поэтому столичные правоохранители обратились к своим коллегам из Николаева. Они доставили подозреваемого для дачи объяснений в отдел полиции.

Звонившим “из ада” оказался уроженец Николаева, 2002 года рождения. Полицейские выясняют мотивы и обстоятельства этого поступка.

По информации источника “Украинской правды”, подозреваемый имеет признаки психического расстройства.

Ему грозит ограничение свободы до двух лет.

Ранее Власти сообщали, что после нескольких месяцев судов по результатам довыборов в Раду в Ивано-Франковской области 15 июня 2021 года Вирастюк стал депутатом.

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Тэги: Василий Вирастюк
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