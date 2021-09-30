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16:41 12 Октября 2021 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

В Минздраве рассказали, как будет работать транспорт при новом локдауне

Общественный транспорт в случае нового локдауна скорее всего не будет прекращать работать.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на главного санитарного врача и заместителя Министра здравоохранения Игоря Кузина.

В Украине вероятнее всего не будут ограничивать работу общественного транспорта в случае введения нового локдауна. Это связано с тем, что подобные ограничения практически не имеют эпидемиологического эффекта, в то время как сильно влияют на экономику и мобильность населения.

В качестве примера Кузин привел опыт других стран, где также прекращали работу общественного транспорта, но в итоге все же восстанавливали его работу и возвращались к более слабым карантинных норм.

По его словам, более эффективной альтернативой данному запрету является жесткий контроль за соблюдением карантинных правил при перевозке и ограничение количества посадочных мест.

Поэтому, даже в случае возможных локдаунов и введения «красных зон» правительство не будет рекомендовать ограничивать функционирование местного или городского транспорта.

Напоследок главный санврач напомнил, что вопрос остановки или функционирования общественного транспорта рассматривает местная комиссия ТЭБ и ЧС.

Источник:
Тэги: Минздрав, ограничения, общественный транспорт
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