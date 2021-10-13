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16:52 13 Октября 2021 99 Комментарии
В МОЗ назвали новые профессии для обязательной вакцинации
Правительство предлагает расширить перечень профессий для обязательной вакцинации.
Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения.
В Минздраве предлагают увеличить список профессий, которые предполагают обязательную вакцинацию.
В этот список вошли сотрудники:
- предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;
- предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 4 марта 2015 № 83.
Как ранее сообщали Власти, в Украине не вакцинированных учителей начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты.
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Тэги: профессии, вакцинация
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