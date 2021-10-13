В МОЗ назвали новые профессии для обязательной вакцинации

Правительство предлагает расширить перечень профессий для обязательной вакцинации.

Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения.

В Минздраве предлагают увеличить список профессий, которые предполагают обязательную вакцинацию.

В этот список вошли сотрудники:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 4 марта 2015 № 83.

Как ранее сообщали Власти, в Украине не вакцинированных учителей начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

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