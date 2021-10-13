НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
16:52 13 Октября 2021 Просмотров 99   КомментариевКомментарии

В МОЗ назвали новые профессии для обязательной вакцинации

Правительство предлагает расширить перечень профессий для обязательной вакцинации.

Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения.

В Минздраве предлагают увеличить список профессий, которые предполагают обязательную вакцинацию.

В этот список вошли сотрудники:

  • предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
  • учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;
  • предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 4 марта 2015 № 83.
В МОЗ расширят список профессий для обязательной вакцинации

В МОЗ расширят список профессий для обязательной вакцинации

Как ранее сообщали Власти, в Украине не вакцинированных учителей начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

Источник:
Тэги: профессии, вакцинация
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
13.10.2021 11:23
Невакцинированных учителей начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты
ТОР
12.10.2021 18:20
ВОЗ одобрила дополнительные прививки от COVID-19: кому рекомендуют
ТОР
11.10.2021 15:00
В ООН призвали к глобальной вакцинации
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com