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Главная » Мир » Экономика
20:00 17 Октября 2021 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Прибыль Netflix на показах сериала «Игра в кальмара» оценивают почти в $900 млн

Netflix оценивает, что его самый популярный проект «Игра в кальмара» принесет компании почти $900 млн.

Производство сериала обошлось компании всего в 21,4 миллиона долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Стриминговый сервис Netflix оценивает, что его самый популярный сериал Игра в кальмара принесет компании $891.1 млн. В то время, как производство обошлось компании всего в 21,4 миллиона долларов – около 2,4 миллиона долларов за эпизод.

Согласно статистике сервиса, первые две минуты южнокорейского шоу посмотрели около 132 миллиона человек за первые 23 дня с даты премьеры.

Из них 89% людей просмотрели более одной серии, а 66% зрителей посмотрели сериал полностью. В общей сложности люди смотрели сериал более 1,4 миллиарда часов.

Сейчас проект он занимает первое место в топ-10 рейтинга Netflix в 94 странах мира.

Как ранее сообщали Власти, Сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории Netflix, а Министр культуры пригласил создателей сериала снимать второй сезон в Украине.

В тоже время В России хотят запретить сериал «Игра в Кальмара».

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Тэги: прибыль, netflix, Игры в кальмара
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