В Украину заходит сеть немецких супермаркетов, которые станут конкурентами АТБ

На украинский рынок готовится зайти популярная в Германии сеть супермаркетов LIDL.

Как правило, магазины LIDL представляют собой супермаркеты площадью 700—1000 м² с парковкой.



Об этом сообщает Lebensmittel Zeitung со ссылкой на внутренние документы компании Schwarz Group, владеющей сетью.

Немецкие супермаркеты LIDL, которые вскоре появятся в украинских городах, будут конкурировать с сетью АТБ, которая насчитывает около 1,2 тысячи магазинов по всей стране.

Руководителем украинского офиса LIDL уже назначили Герда Хшановски, который ранее возглавлял эту же сеть в Польше.

LIDL - немецкая сеть супермаркетов низких цен, повсеместно встречающихся в Европе. Как правило, магазины LIDL представляют собой супермаркеты площадью 700—1000 м² с парковкой.

Оформление магазинов стандартно и неизменно во всех филиалах, вплоть до цветового решения залов (сине-жёлтый), подбора холодильного оборудования, кассовых аппаратов, тележек, товарных полок и плитки на полу.

Практически по всей Европе Lidl при открытии новых филиалов скупает и берёт в долгосрочную аренду земельные участки, строя новые магазины (а не обустраивая готовые помещения).

Как ранее сообщали Власти, Германия и США обсуждают компенсацию Украине за СП-2.

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