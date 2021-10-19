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Главная » Украина » Политика
11:52 19 Октября 2021 Просмотров 46   КомментариевКомментарии

Корниенко избрали первым вице-спикером Верховной Рады

Главу партии «Слуга народа» Александра Корниенко избрали первым вице-спикером Верховной Рады

За его кандидатуру проголосовало 256 депутатов, против – 4, воздержались – 80.

Рассмотрение назначения первого вице-спикера началось 8 октября. Корниенко опередил в рейтинговом голосовании кандидатку от Евросолидарности Софию Федину, и его кандидатура была предложена на утверждение Раде.

Корниенко сменил на должности первого вице-спикера Руслана Стефанчука, избранного спикером Рады.

Голосование по фракциям:

Корниенко получил 256 голосов

Корниенко получил 256 голосов

Как ранее сообщали Власти, Верховная Рада на заседании в пятницу, 8 октября, назначила новым спикером парламента Руслана Стефанчука, который до этого занимал должность вице-спикера.

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