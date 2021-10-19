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11:52 19 Октября 2021 46 Комментарии
Корниенко избрали первым вице-спикером Верховной Рады
Главу партии «Слуга народа» Александра Корниенко избрали первым вице-спикером Верховной Рады
За его кандидатуру проголосовало 256 депутатов, против – 4, воздержались – 80.
Рассмотрение назначения первого вице-спикера началось 8 октября. Корниенко опередил в рейтинговом голосовании кандидатку от Евросолидарности Софию Федину, и его кандидатура была предложена на утверждение Раде.
Корниенко сменил на должности первого вице-спикера Руслана Стефанчука, избранного спикером Рады.
Голосование по фракциям:
Как ранее сообщали Власти, Верховная Рада на заседании в пятницу, 8 октября, назначила новым спикером парламента Руслана Стефанчука, который до этого занимал должность вице-спикера.
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