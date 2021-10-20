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01:12 21 Октября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Хирурги США впервые пересадили человеку почку генно-модифицированной свиньи. Фото

Операция была проведена на пациентке с диагностированной смертью мозга, которая была подключена к аппарату жизнеобеспечения.

Почка свиньи очищена и подготовлена к трансплантации человеку

Впервые в мире свиная почка была трансплантирована человеку, не вызвав немедленного отторжения иммунной системой реципиента. Это важное достижение в конечном итоге может помочь облегчить острую нехватку человеческих органов для трансплантации. Процедура, проведенная в NYU Langone Health в Нью-Йорке, включала использование свиньи, гены которой были изменены так, что ее ткани больше не содержали молекулу, которая, как известно, вызывает почти немедленное отторжение.  Об этом сообщает Reuters.

Получателем свиной почки оказалась пациентка с мертвым мозгом и признаками почечной дисфункции, семья которой согласилась на эксперимент до того, как ее должны были отключить от системы жизнеобеспечения. В течение трех дней новая почка была прикреплена к ее кровеносным сосудам и поддерживалась вне ее тела, давая исследователям доступ к ней. Результаты тестирования функции пересаженной почки «выглядели вполне нормально», – сказал хирург-трансплантолог доктор Роберт Монтгомери, который руководил исследованием.

По его словам, новая почка вырабатывает «ожидаемое количество мочи», при этом не было никаких показаний сильного и раннего отторжения, наблюдаемого при трансплантации неизмененных почек свиньи  приматам. По словам Монтгомери, аномальный уровень креатинина у реципиента – индикатор плохой функции почек – вернулся к норме после трансплантации.

По данным United Network for Organ Sharing, в Соединенных Штатах почти 107 000 человек в настоящее время ожидают пересадки органов, в том числе более 90 000 ожидают почки. Время ожидания для почек в среднем от трех до пяти лет.

Ранее Власти писали,  как в Польше больные ковидом выздоровели после пересадки кала.

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Тэги: пересадка почки, почка генно-модифицированной свиньи., мертвый мозг
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