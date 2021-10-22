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16:19 22 Октября 2021 108 Комментарии
Аваков заболел COVID-19: что известно о его состоянии
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заболел COVID-19 и находится в тяжелом состоянии.
Арсен Аваков заболел COVID-19
Об этом сообщил Telegram-канал Монастырь.
«Наши источники сообщают, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заболел COVID-19. Он находится в тяжёлом состоянии», – сказано в сообщении.
Представитель пресс-службы политика Ярослав Тракало в комментарии Украинской правде подтвердил, что Аваков получил положительный результат теста на COVID-19. Сейчас он находится дома на самоизоляции.
Экс-министр чувствует себя нормально и не нуждается в госпитализации.
Ранее Власти писали, что в течение минувших суток в Украине заболели коронавирусом 23 785 человек, умерли от болензни 614 человек.
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Тэги: Арсен Аваков, covid-19
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