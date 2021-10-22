Аваков заболел COVID-19: что известно о его состоянии

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заболел COVID-19 и находится в тяжелом состоянии.

Арсен Аваков заболел COVID-19



Об этом сообщил Telegram-канал Монастырь.

«Наши источники сообщают, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заболел COVID-19. Он находится в тяжёлом состоянии», – сказано в сообщении.

Представитель пресс-службы политика Ярослав Тракало в комментарии Украинской правде подтвердил, что Аваков получил положительный результат теста на COVID-19. Сейчас он находится дома на самоизоляции.

Экс-министр чувствует себя нормально и не нуждается в госпитализации.

Ранее Власти писали, что в течение минувших суток в Украине заболели коронавирусом 23 785 человек, умерли от болензни 614 человек.

Тэги: Арсен Аваков, covid-19