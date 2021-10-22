Во всех областных ж/д вокзалах откроются центры вакцинации

Укрзализныця обещает до конца октября открыть центры вакцинации во всех областных железнодорожных вокзалах.

В данный момент такие пункты открыты на 12 вокзалах



Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

На ж/д вокзалах всех областных центров, а также в аэропорту Борисполь откроют пункты вакцинации от COVID-19. В данный момент такие пункты открыты на 12 вокзалах.

Завтра, 25 октября пункты вакцинации откроются в международном аэропорту Борисполь, а также на железнодорожных вокзалах в Херсоне, Николаеве, Кривом Роге, Никополе, Подольске, Николаеве, Черновцах, Коростене и Раздельном.

Также сообщается, что открытие пунктов экспресс-тестирования на ж/д вокзалах дают свои результаты. Так, по данным компании за двое суток удалось обнаружить около 300 инфицированных лиц, которые собирались садиться в поезда.

Как ранее сообщали Власти, вакцинация детей: В США оценили эффективность Pfizer.

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