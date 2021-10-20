Приват24 не работает: в приложении произошел масштабный сбой

В приложении Приват24 произошел технический сбой, пользователи не могли авторизоваться в системе.

С проблемами столкнулись пользователи iOS и Android



Об этом сообщает «OBOZREVATEL», со ссылкой на пресс-секретаря ПриватБанка Олега Серга.

В приложении «Приват24″ онлайн-банкинга государственного ПриватБанка произошел масштабный технически сбой – при попытке зайти в приложение появлялось сообщение о проведении регламентных работ.

Пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга прокомментировал сбой и сообщил, что они не связаны с проведением технических работ.

«Есть проблема с процедурой авторизации с «Приват24″. Это временно. Наши специалисты обещают решить эту проблему очень быстро, до 13:00″, – сказал Серга.

С проблемами столкнулись пользователи iOS и Android.

Как ранее сообщали Власти, ПриватБанк ввёл новые ограничения на переводы с карту на карту.

Тэги: приложение, Приват24, сбой, приватбан