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Главная » Украина » Общество
08:57 01 Ноября 2021 Просмотров 99   КомментариевКомментарии

Коронавирус в Украине за сутки: почти 14 тыс заболели, 298 умерли

По состоянию на утро понедельника, 1 ноября, в Украине за сутки зафиксировали 13 936 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 298 летальных исходов от нее.

За сутки умерло от COVID-19 почти 300 украинцев

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава. Из общего количества заболевших 905 детей и 111 медработников.

Госпитализировали 3 828 пациентов, выздоровели 5 885 человек

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 936 238 человек, выздоровели 2 442 098 человек, умерли 68 027 человек.

Ранее Власти писали, что порог вакцинации от коронавируса в 80% среди учебных коллективов школ практически достигнут.

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Тэги: covid-19
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