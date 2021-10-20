В Кабуле прогремели мощные взрывы возле медучреждений

В Афганистане в Кабуле прогремели два мощных взрыва – военного госпиталя Вазир Акбар Хана, а затем возле здания больницы имени Мухаммада Дауд-хана.

Об этом сообщил Sputnik Таджикистан. Ранены несколько человек.

По информации агентства Aamaj News, что теракт уже подтвердил заместитель официального представителя «Талибана» Билал Карими.

Известно, что у входа в больницу совершил самоподрыв террорист-смертник.

Очевидцы рассказали, что его сообщники проникли в здание госпиталя, после чего завязалась интенсивная перестрелка.

Как сообщило Reuters, никаких заявлений об ответственности за взрывы не последовало. Но официальное информационное агентство «Бахтар» процитировало свидетелей, говорящих о том, что несколько боевиков «Исламского государства» вошли в больницу и вступили в столкновение с силами безопасности.

Ранее власти писали, что в Харьковской области возле села Рай-Оленовка рано утром 28 октября на автозаправке произошел взрыв, а затем пожар.

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