В Эфиопии объявили чрезвычайное положение и призвали граждан вооружаться: это связано с Байденом
Эфиопия ввела режим чрезвычайного положения после того, как Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ) сообщил о начале наступления на столицу.
Об этом сообщает The Guardian.
О чрезвычайном положении было объявлено через два дня после того, как премьер-министр страны Абий Ахмед призвал граждан взяться за оружие. Власти Аддис-Абебы, столицы Эфиопии, также призвали жителей города готовиться к обороне.
Президент США Джо Байден обвинил правительство Эфиопии в «грубых нарушениях международно признанных прав человека» и заявил, что исключает Эфиопию из торговой программы США. Это открывает путь для дальнейших экономических санкций из-за неспособности властей положить конец военному конфликту, отмечает издание.
В ноябре 2020 года правительство Эфиопии начало военную операцию, чтобы восстановить контроль над регионом, удерживаемым Народным фронтом освобождения Тыграя.
Продолжающийся вооруженный конфликт привел к гибели тысяч гражданских лиц и появлению более 2,5 млн беженцев, около 400 тыс жителей региона Тыграй страдают от голода.
Ранее Власти писали, что эфиопские военные сбили самолет с гуманитарной помощью для больных коронавирусом.