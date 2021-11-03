В Эфиопии объявили чрезвычайное положение и призвали граждан вооружаться: это связано с Байденом

Эфиопия ввела режим чрезвычайного положения после того, как Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ) сообщил о начале наступления на столицу.

Власти Аддис-Абебы, столицы Эфиопии, также призвали жителей города готовиться к обороне.



Об этом сообщает The Guardian.

О чрезвычайном положении было объявлено через два дня после того, как премьер-министр страны Абий Ахмед призвал граждан взяться за оружие. Власти Аддис-Абебы, столицы Эфиопии, также призвали жителей города готовиться к обороне.

Президент США Джо Байден обвинил правительство Эфиопии в «грубых нарушениях международно признанных прав человека» и заявил, что исключает Эфиопию из торговой программы США. Это открывает путь для дальнейших экономических санкций из-за неспособности властей положить конец военному конфликту, отмечает издание.

В ноябре 2020 года правительство Эфиопии начало военную операцию, чтобы восстановить контроль над регионом, удерживаемым Народным фронтом освобождения Тыграя.

Продолжающийся вооруженный конфликт привел к гибели тысяч гражданских лиц и появлению более 2,5 млн беженцев, около 400 тыс жителей региона Тыграй страдают от голода.

Ранее Власти писали, что эфиопские военные сбили самолет с гуманитарной помощью для больных коронавирусом.

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