НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
09:31 04 Ноября 2021 Просмотров 414   КомментариевКомментарии

ВОЗ одобрила новую вакцину от COVID-19: что о ней известно

Всемирная организация здравоохранения разрешила для экстренного использования Covaxin – индийскую вакцину от COVID-19.

Разработчики препарата утверждают, что вакцина производится с использованием убитого коронавируса.

Об этом ВОЗ сообщает в своем  Twitter.

Таким образом, индийская вакцина Covaxin стала восьмой вакциной от COVID-19, которая получила одобрение со стороны ВОЗ. На сегодняшний день в мире используют семь вакцин, одобренных ВОЗ: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Johnson & Johnson, Sinopharm, Coronavac.

Как сообщается, вакцина Covaxin подходит для стран с низким и средним уровнем дохода из-за простых требований к хранению, отмечают в ВОЗ.

В июле 2020 года первые результаты исследований вакцины Covaxin на людях показывали обнадеживающие результаты. Позже местные медики отказались прививаться этой вакциной, ссылаясь на то, что она не прошла третью стадию испытаний. Но в Индии вакцину Covaxin одобрили для детей в возрасте 2-18 лет.

Ранее Власти писали, что в ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от COVID-19.

Источник:
Тэги: вакцина, Всемирная организация здравоохранения, Covaxin
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
03.11.2021 12:04
Украина до конца недели получит 3 млн. доз вакцины Moderna
ТОР
03.11.2021 08:03
В Польше начались испытания украинской вакцины от COVID-19: в чем ее уникальность
ТОР
08.12.2020 07:49
В ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от COVID-19
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Во Львове с сегодня ослабили карантин: что разрешили

08:53 Украина

В Польше умерла беременная, которую не спасли из-за запрета абортов

00:30 Мир

В Китае новая вспышка COVID-19: отменяют свадьбы и авиарейсы

09:49 Мир

Антивакцинаторы в Киеве устроили марш возле Рады: список перекрытых улиц. Фото и видео

09:16 Украина

Это большая ошибка: Байден раскритиковал Си Цзиньпина и Путина за отсутствие на саммите

08:47 Мир

В Польше начались испытания украинской вакцины от COVID-19: в чем ее уникальность

08:03 Украина

Первое 3D-изображение атмосферы Юпитера дало астрономам ключ к разгадке невидимых процессов

04:16 Мир

Елизавета II в темных очках за рулем “Ягуара” выехала из Виндзорского замка

02:16 Мир

Что нужно есть, если заболели COVID-19

00:03 Мир

Зеленский пропустил свое выступление на саммите в Глазго: выяснилось, куда он пропал. Видео

18:02 Украина

Байден заснул на климатической конференции в Глазго. Видео

11:27 Мир

Новости | NetGameSlots.com