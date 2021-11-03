ВОЗ одобрила новую вакцину от COVID-19: что о ней известно

Всемирная организация здравоохранения разрешила для экстренного использования Covaxin – индийскую вакцину от COVID-19.

Разработчики препарата утверждают, что вакцина производится с использованием убитого коронавируса.



Об этом ВОЗ сообщает в своем Twitter.

Таким образом, индийская вакцина Covaxin стала восьмой вакциной от COVID-19, которая получила одобрение со стороны ВОЗ. На сегодняшний день в мире используют семь вакцин, одобренных ВОЗ: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Johnson & Johnson, Sinopharm, Coronavac.

Как сообщается, вакцина Covaxin подходит для стран с низким и средним уровнем дохода из-за простых требований к хранению, отмечают в ВОЗ.

В июле 2020 года первые результаты исследований вакцины Covaxin на людях показывали обнадеживающие результаты. Позже местные медики отказались прививаться этой вакциной, ссылаясь на то, что она не прошла третью стадию испытаний. Но в Индии вакцину Covaxin одобрили для детей в возрасте 2-18 лет.

Ранее Власти писали, что в ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от COVID-19.

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