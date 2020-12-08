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Главная » Мир » Религия
20:47 04 Ноября 2021 Просмотров 38   КомментариевКомментарии

Почитаемый в РПЦ старец умер от коронавируса

Схиархимандрит Власий, духовник Пафнутиева Боровского монастыря, умер на 88 году в жизни от коронавирусной инфекции.

К Власию организовывались паломничества из разных регионов России и других стран.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на сайт Московской патриархии.

Незадолго до смерти он находится в реанимации.

Власий был одним из так называемых старцев Русской православной церкви – верующие ждали от него духовных советов и совершения чудес.

Иван Перегонцев (его настоящее имя) родился в 1934 году в Смоленской области, учился на педиатра, переехал в Закарпатье, там ушел в монастырь. В 1980 году был пострижен в схиму. Шесть лет был затворником монастыря на Афоне. С 2003 года – в Боровском монастыре.

Ранее Власти писали, что от коронавируса умер старейший митрополит РПЦ.

Источник:
Тэги: РПЦ, коронавирус
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