Почитаемый в РПЦ старец умер от коронавируса
Схиархимандрит Власий, духовник Пафнутиева Боровского монастыря, умер на 88 году в жизни от коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на сайт Московской патриархии.
Незадолго до смерти он находится в реанимации.
Власий был одним из так называемых старцев Русской православной церкви – верующие ждали от него духовных советов и совершения чудес.
Иван Перегонцев (его настоящее имя) родился в 1934 году в Смоленской области, учился на педиатра, переехал в Закарпатье, там ушел в монастырь. В 1980 году был пострижен в схиму. Шесть лет был затворником монастыря на Афоне. С 2003 года – в Боровском монастыре.
Ранее Власти писали, что от коронавируса умер старейший митрополит РПЦ.