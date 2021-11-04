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08:28 05 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Германии – рекордное количество заболевших COVID-19 с начала пандемии

Институт Роберта Коха сообщил, что за последние сутки было зарегистрировано 33949 новых случаев заболевания. Неделю назад было 28037.

Очередь на вакцинацию в Берлине.

Предыдущий рекорд составил 33777 новых случаев 18 декабря 2020 года. Об этом сообщает AP.

Сообщается также о 165 смертях по сравнению со 126 неделей ранее. Общее число людей, умерших от COVID-19 в Германии, выросло до 96192 человек.

Федеральный министр здравоохранения страны Йенс Спан собирается встретиться с министрами здравоохранения земель, чтобы обсудить вопрос, как ограничить распространение вируса зимой, поскольку отделения интенсивной терапии снова начинают заполняться, число инфицированных среди детей стремительно растет.

Ранее Власти писали, что в Германии заявили о начале четвертой волны коронавируса.

Источник:
Тэги: Германия, коронавирус, пандемия COVID-19
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