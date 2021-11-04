В Германии – рекордное количество заболевших COVID-19 с начала пандемии
Институт Роберта Коха сообщил, что за последние сутки было зарегистрировано 33949 новых случаев заболевания. Неделю назад было 28037.
Предыдущий рекорд составил 33777 новых случаев 18 декабря 2020 года. Об этом сообщает AP.
Сообщается также о 165 смертях по сравнению со 126 неделей ранее. Общее число людей, умерших от COVID-19 в Германии, выросло до 96192 человек.
Федеральный министр здравоохранения страны Йенс Спан собирается встретиться с министрами здравоохранения земель, чтобы обсудить вопрос, как ограничить распространение вируса зимой, поскольку отделения интенсивной терапии снова начинают заполняться, число инфицированных среди детей стремительно растет.
Ранее Власти писали, что в Германии заявили о начале четвертой волны коронавируса.