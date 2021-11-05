Готовилась к престижному оперному конкурсу: в Бельгии погибла талантливая украинка

В бельгийском городе Льеж трагически погибла 28-летняя украинка Элла Петниченко, которая незадолго до этого победила в отборе на самый престижный в мире оперный конкурс в Париже.

Элла Петниченко готовилась к престижному оперному конкурсу



О трагедии сообщили в Facebook Королевской консерватории города Льеж (IMEP). Гендиректор учреждения Гвидо Джардон назвал украинку блестящей студенткой.

По информации издания bx1, трагедия произошла 2 ноября около 19:00. Когда Петниченко переходила дорогу возле остановки Union, ее сбил трамвай линии 82. На место оперативно прибыли полиция и экстренные службы. Однако спасти девушку не удалось.

По информации издания, водителя трамвая доставили в больницу, он шокирован тем, что случилось.

В комментариях под постов IMEP люди оставляли слова сочувствия и поддержки родным погибшей украинки.

«Мое сердце разбито, опустошено. Я знала, что ты особенная и не только из-за таланта. Ты чувствительна, красива и храбра. Я представляла твое светлое будущее, полное успеха и музыки. Но не могла представить, что судьба будет такой жестокой», – написала одна из подруг погибшей.

“Бесконечная печаль. Все мои мысли о ее близких и родных. Пусть Элла и дальше сияет там, где она оказалась. Как и другие я пребываю в шоке от случившегося и искренне разделяю горе всего нашего Института. Покойся с миром, дорогая Элла”, – написал ее преподаватель.

Петниченко родом из города Северск Донецкой области. Как пишет местное издание La Capitale, девушка переехала в Бельгию в 2017 году и мечтала стать оперной певицей.

В Украине у нее осталась мама. Семья, принимавшая Эллу в Льеже, не верит в версию о самоубийстве. Девушка недавно прошла отбор на один из самых престижных престижный оперных конкурсов Viñas в Париже. Она готовилась к нему и была очень счастлива.

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