Белорусские пограничники пытались обстрелять польских военных

Белорусские пограничники угрожали польским военным оружием, а один из них попытался открыть огонь из сигнального пистолета.

Польские пограничники вынуждены защищаться от агрессии белорусских



Об этом сообщило Минобороны Польши в Twitter. В сообщении уточнили, что по счастливой случайности пистолет не выстрелил.

Кроме того, белорусские пограничники пытались повредить защитное ограждение на границе.

«В 100 метрах от того места пять вооруженных белорусов пытались разрушить ограждение, при этом кричали, что они будут стрелять в польских солдат. После того как поступило дополнительное подкрепление военных и пограничников, они отступили», – сообщили в Минобороны Польши.

Ранее сообщалось об угрозах со стороны белорусских пограничников открыть огонь по польским, когда те 3 ноября не пускали на территорию страны группу из 250 мигрантов.

«Эти действия белорусских военных выглядят как попытки эскалации, а также попытки скрыть то, что на территорию Польши зашла группа мигрантов», – заявили в Минобороны.

В Белорусских СМИ об инцидентах на границе ничего не сообщается, официальные лица страны никак не реагируют на заявления польской стороны.

Ранее Власти писали, что в Польше показали забор, который построят на границе с Беларусью. Ограждение будет иметь длину 187 км и высоту 5,5 м. Оно будет оборудовано по последнему слову техники.

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