Северная Корея устроила масштабные артиллерийские стрельбы

Войска Северной Кореи провели в субботу, 6 ноября, «соревнования по ведению артиллерийского огня».

Большая часть артиллерийских сил Северной Кореи обычно развернута вдоль укрепленной границы с Южной Кореей.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информагентство КНДР.

«Орудия обстреливали цель, соревнуясь в точности ее поражения, чтобы уничтожить врага», — говорится в сообщении информагентства КНДР.

За показательными стрельбами наблюдали высшие партийные и военные чины КНДР.

Большая часть артиллерии КНДР развернута вдоль укрепленной границы с Южной Кореей, так что у нее есть возможность обстреливать густонаселенные районы Сеула.

Ранее Власти писали, что КНДР провела испытания новой крылатой ракеты.

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