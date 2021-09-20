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Главная » Мир » Политика
12:54 09 Ноября 2021 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

ЕС официально исключил Украину из «зеленого списка» для путешествий

Европейский Совет исключил Украину из списка стран, для граждан которых били сняты ограничения на путешествия по Евросоюзу.

Сиписок ЕС является рекомендательным для стран-участниц

Об этом сказано на официальном сайте Евросовета. Решение было принято на заседании во вторник, 9 ноября.

«После обзора в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, особых административных регионов и других образований и территориальных властей, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, из списка были исключены Сингапур и Украина», – сказано в решении Европейского совета.

Кроме Украины из списка исключили и Сингапур.

Решение носит рекомендательный характер, таким образом каждая страна ЕС будет самостоятельно может устанавливать ограничения для туристов из Украины.

Также в решении указано, что  государства-члены ЕС имеют право отменить временные ограничения на несущественные поездки для полностью вакцинированных путешественников.

Как предусмотрено в рекомендации Совета, список будет по-прежнему пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.

Ранее Власти писали, что Еврокомиссия собиралась вычеркнуть Украину из «зеленого списка» ЕС для путешествий на этой неделе.

Источник:
Тэги: Евросоюз, Европейская комиссия
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