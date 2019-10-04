ЦИК назвал нового нардепа вместо Верещук: что о нем известно
Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом от “Слуги народа” Сергея Кострийчука, который займет место Ирины Верещук.
Об этом сообщили на заседании ЦИК. Напомним, Верещук покинула верховную Раду после назначения на пост вице-премьера по вопросам реинтеграции.
«Признать избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Кострийчука Сергея Владимировича», – заявила на заседании секретарь Центризбиркома Елена Гатауллина.
Кто такой Сергей Кострийчук
Кострийчук закончил экономический факультет Национального университета государственной налоговой службы Украины и юридический факультет Национального авиационного университета.
Он был включен в избирательный список партии «Слуга народа» под № 140.
У него теперь есть 20 дней, чтобы подать в ЦИК необходимые документы для регистрации народным депутатом.
На президентских и парламентских выборах Кострийчук координировал работу штабов «Слуги народа» в регионах.
В 2020 году – член Высшего совета партии, в 2021 – председатель Контрольно-ревизионной комиссии.
На момент баллотирования в нардепы временно не работал и жил в поселке Теплик Винницкой области.
Ранее Власти писали, что Верховная Рада назначила Ирину Верещук вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.