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17:06 09 Ноября 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

ЦИК назвал нового нардепа вместо Верещук: что о нем известно

Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом от “Слуги народа” Сергея Кострийчука, который займет место Ирины Верещук.

Место Верещук в Раде займет Кострийчук

Об этом сообщили на заседании ЦИК. Напомним, Верещук покинула верховную Раду после назначения на пост вице-премьера по вопросам реинтеграции.

«Признать избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Кострийчука Сергея Владимировича», – заявила на заседании секретарь Центризбиркома Елена Гатауллина.

Кто такой Сергей Кострийчук

Кострийчук закончил экономический факультет Национального университета государственной налоговой службы Украины и юридический факультет Национального авиационного университета.

Сергей Кострийчук

Сергей Кострийчук

Он был включен в избирательный список партии «Слуга народа» под № 140.

У него теперь есть 20 дней, чтобы подать в ЦИК необходимые документы для регистрации народным депутатом.

На президентских и парламентских выборах Кострийчук координировал работу штабов «Слуги народа» в регионах.

В 2020 году – член Высшего совета партии, в 2021 – председатель Контрольно-ревизионной комиссии.

На момент баллотирования в нардепы временно не работал и жил в поселке Теплик Винницкой области.

Ранее Власти писали, что Верховная Рада назначила Ирину Верещук вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Источник:
Тэги: Верховная Рада, цик
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