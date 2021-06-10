В США конгрессмены попросили Байдена отправить в Украину оружие и американских военных

Американские конгрессмены обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой рассмотреть возможность отправки американских военнослужащих в Украину.

В США хотят отправить в Украину своих военных



Об этом сообщил Голос Америки. Издание уточнило, что с инициативой выступили представители Республиканской партии.

Кроме того, они также предлагают поддержать Украину поставками оружия и предоставлением разведданных.

Это связано с очередным наращиванием российской военной мощи у границы с Украиной.

В своем обращении 15 законодателей также призвали администрацию Байдена «развернуть военное присутствие США в Черном море для сдерживания российского вторжения».

«Поведение России становится все более агрессивным, она усиливает критическую риторику в отношении Украины по самым разным темам, от модернизации украинских Вооруженных сил и военного партнерства до вступления Украины в НАТО”, – сказано в обращении.

Конгрессмены отметили, что пока намерения России не ясны, но присутствие на границе российской элитной 1-й гвардейской танковой дивизии подтверждает опасения о возможной подготовке вторжения в Украину.

Конгрессмены подчеркнули, что действующая администрация «не может игнорировать продолжающуюся угрозу со стороны России международному праву и территориальному суверенитету Украины».

Ранее Власти писали, что по состоянию на начало ноября у границы Украины и на временно оккупированных РФ территориях сосредоточена группировка войск общей численностью около 90 тысяч человек.

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