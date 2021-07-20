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18:46 11 Ноября 2021 Просмотров 41   КомментариевКомментарии

В США посадили в тюрьму первого человека за штурм Капитолия

Владелец спортзала в Нью-Джерси, ударивший полицейского во время нападения на Капитолий, был приговорен в среду к трем с половиной годам тюремного заключения.

44-летний Скотт Фэрламб был первым осужденным за нападение на сотрудника правоохранительных органов во время беспорядков у Капитолия.

Об этом сообщает ABC News.

44-летний Скотт Фэрламб был первым осужденным за нападение на сотрудника правоохранительных органов во время беспорядков у Капитолия 6 января.

Его тюремный срок является самым продолжительным из 32 приговоров, вынесенных за массовые беспорядки в Вашингтоне в январе этого года, отмечает издание.

Фэрламб, тренер по боксу и бывший боец ​​смешанных единоборств, извинился и выразил сожаление в связи с действиями, которые он назвал «безответственными и безрассудными».

Прокуроры Министерства юстиции просили суд приговорить обвиняемого к трем годам и восьми месяцам заключения, заявив, что он был одним из первых бунтовщиков, подстрекавших других к насилию.

Ранее Власти писали, что штурмовавший Капитолий олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер признал себя виновным.

Источник:
Тэги: США, приговор, штурм Капитолия
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