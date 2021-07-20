В США посадили в тюрьму первого человека за штурм Капитолия
Владелец спортзала в Нью-Джерси, ударивший полицейского во время нападения на Капитолий, был приговорен в среду к трем с половиной годам тюремного заключения.
Об этом сообщает ABC News.
44-летний Скотт Фэрламб был первым осужденным за нападение на сотрудника правоохранительных органов во время беспорядков у Капитолия 6 января.
Его тюремный срок является самым продолжительным из 32 приговоров, вынесенных за массовые беспорядки в Вашингтоне в январе этого года, отмечает издание.
Фэрламб, тренер по боксу и бывший боец смешанных единоборств, извинился и выразил сожаление в связи с действиями, которые он назвал «безответственными и безрассудными».
Прокуроры Министерства юстиции просили суд приговорить обвиняемого к трем годам и восьми месяцам заключения, заявив, что он был одним из первых бунтовщиков, подстрекавших других к насилию.
Ранее Власти писали, что штурмовавший Капитолий олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер признал себя виновным.