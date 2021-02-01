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Главная » Украина » Общество
10:32 14 Ноября 2021 Просмотров 41   КомментариевКомментарии

На украинских водительских удостоверениях появится новая отметка

На удостоверении водителя Украины появятся пометки в виде кодов, как в странах ЕС.

В украинских водительских удостоверениях появится новая отметка

Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел в Telegram.

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В декабре на выданных водительских удостоверениях появится новая отметка с кодом 78.

Она означает, что у водитель с такой пометкой может управлять транспортным средством только с автоматической коробкой передач.

Если код 78 на правах будет отсутствовать, это означает что водитель может управлять автомобилем с любым видом коробки передач.

На правах выданных ранее декабря 2021 такие изменения учитываться не будут.

Таким образом, на удостоверении водителя Украины будут появлятся пометки в виде кодов, как в странах ЕС.

Как будут выглядеть новые обозначения

Так например, с помощью кодов будут отображаться медицинские причины ограничений (очки, слуховые аппараты и так далее), приспособления транспортного средства (модифицированная трансмиссия, приспособленная педаль сцепления, и так далее), управления транспортным средством только в дневные часы, только без пассажиров, в пределах города/региона и так далее.

Как ранее сообщали Власти, во Львове за пьяную езду у предпринимательницы забрали Lexus, права и оштрафовали на 51 тыс гривен.

Источник:
Тэги: права, код, водительское удостоверение
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