Дворник из Херсона стал чемпионом мира по джиу-джитсу

49-летний украинец одержал победу на чемпионате мира по джиу-джитсу в Абу-Даби.

Игорь Евтушенко



Об этом сообщает «Фокус» со ссылкой на страницу спортсмена в Facebook.

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Украинский 49-летний спортсмен Игорь Евтушенко завоевал золото на чемпионате мира джиу-джитсу, который проходил в Объединенных Арабских Эмиратах.

Он выступал в категории «Мастер 4″ (69 кг), а победу завоевал одолев спортсмена из Азербайджана Азада Джафарзаде. Всего в турнире принимают участие 200 детей и 600 взрослых.

Отмечается, что до большой победы и всемирного признания спортсмен работал обычным дворником в одной из школ Херсона. Чтобы попасть на чемпионат, Игорю пришлось собирать деньги на поездку при помощи социальных сетей – необходимую сумму удалось собрать всего за несколько дней.

Игорь Евтушенко в молодости работал водолазом-спасателем, однако спортом занялся лишь в 42 года. Мужчина увлекся боевыми единоборствами и организовал занятия для всех желающих в Херсоне. В последствии желание привести свое тело в порядок закончилось участием Игоря в международных конкурсах. Так например на чемпионате Европы он также одержал победу.

Как ранее сообщали Власти, Украину обвинили в подтасовке допинг-проб.

Тэги: чемпионат, золотая медаль, джиу-джитсу