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07:59 16 Ноября 2021 Просмотров 66   КомментариевКомментарии

Встреча “старых друзей”: о чем договорились Байден и Си Цзиньпин на виртуальных переговорах

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин провели в понедельник, 15 ноября. виртуальный саммит.

Президент США Джо Байден разговаривает с китайским лидером Си Цзиньпином из Белого дома в Вашингтоне.

Об этом сообщает Reuters.

«Наша ответственность как лидеров Китая и США состоит в том, чтобы гарантировать, что соперничество между нашими странами не приведет к конфликту», – сказал Байден.

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Назвав Байдена «старым другом», Си Цзиньпин сказал, что обе стороны должны укрепить взаимодействие и сотрудничество для решения многих проблем, с которыми они сталкиваются.

После почти двухчасового первого заседания, которое длилось на полчаса дольше, чем ожидалось, обе стороны взяли 15-минутный перерыв, прежде чем возобновить беседу.

Байден и Си не встречались лицом к лицу с тех пор, как Байден стал президентом. В последний раз они разговаривали по телефону в сентябре.

Ранее Власти писали, что у Вашингтона и Пекина есть разногласия по многим вопросам – от происхождения пандемии COVID-19 до увеличивающегося ядерного арсенала Китая. Официальные лица США считают, что прямое взаимодействие с Си – лучший способ предотвратить перерастание отношений между двумя крупнейшими экономиками мира в конфликт.

Источник:
Тэги: США, Китай, Джо Байден, Си Цзиньпин
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