Шмыгаль рассказал, зачем решили раздать деньги за вакцинацию

В Украине деньги за вакцинацию будут давать для поддержания бизнеса, а также для мотивации людей вакцинироваться.

Тысячу гривен получат все, кто вакцинирован двумя дозами вакцины, независимо от того, когда они ее получили



Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на правительственном портале.

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Так, по его словам, выплаты за вакцинацию будут осуществляется для поддержки пяти направлений бизнеса, которые большего всего пострадали во время пандемии. Речь идет о кино, театрах, музеях, спортивных центрах и внутренних железнодорожных и авиаперевозок.

Шмыгаль отметил, что инициатива окажет значительную поддержку вышеперечисленным индустриям, учитывая что правительство собирается вакцинировать 20-24 млн украинцев.

Премьер-министр напомнил, что тысячу гривен получат все, кто вакцинирован двумя дозами вакцины, независимо от того, когда они ее получили.

«Программой смогут воспользоваться через приложение или портал «Дия» те, у кого есть соответствующие COVID-сертификаты. «Дия» сформирует виртуальную платежную карту, которой можно будет воспользоваться для оплаты услуг в определенных направлениях», – рассказал глава правительства

Программа выдачи денежного вознаграждения за вакцинацию начнет действовать с 19 декабря 2021 года и продлится целый год – до 18 декабря 2022 года.

Как ранее сообщали Власти, Рада поддержала выплату вакцинированным по тысяче гривен.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: вакцинация, денис шмыгаль, тысяча Зеленского