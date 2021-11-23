В Киеве закрыли станцию метро «Славутич»: нашли подозрительный предмет

В Киеве в метро обнаружили подозрительный предмет, из-за чего временно закрыли для посадки и высадки пассажиров станцию метро «Славутич».

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Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

«Станция «Славутич» закрыта для пассажиров. Выявлен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку», – говорится в сообщении.

Отмечается, что о возобновлении работы пересадки в обычном режиме будет сообщено дополнительно.

Ранее Власти писали, что в Токио 24-летний мужчина с ножом напал на пассажиров метро, а затем устроил пожар в вагоне.