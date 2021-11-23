НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
14:15 24 Ноября 2021 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

В Киеве закрыли станцию метро «Славутич»: нашли подозрительный предмет

В Киеве в метро обнаружили подозрительный предмет, из-за чего временно закрыли для посадки и высадки пассажиров станцию метро «Славутич».

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

«Станция «Славутич» закрыта для пассажиров. Выявлен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку», – говорится в сообщении.

Отмечается, что о возобновлении работы пересадки в обычном режиме будет сообщено дополнительно.

Ранее Власти писали, что в Токио 24-летний мужчина с ножом напал на пассажиров метро, а затем устроил пожар в вагоне.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, метро
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
23.11.2021 17:46
В Киеве из-за футбола ограничат работу метро
ТОР
25.10.2021 11:23
В киевском метро умерла женщина
ТОР
18.10.2021 16:54
Кто и как будет следить за карантином в метро: в Минздраве разъяснили
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Стало известно, кто заменит Меркель на посту канцлера Германии

13:02 Мир

Пока оформляли ДТП: в Киеве в полицейскую машину влетел внедорожник

12:52 Украина

В Харькове парень дал пощечину полицейскому: ему светит до 5 лет тюрьмы. Видео

11:49 Украина

Россия ответила на украинские учения имитацией бомбовых ударов истребителями

10:09 Мир

Зарево над всем районом: в Киеве на рассвете вспыхнуло офисное здание

09:46 Украина

В Болгарии разбился и загорелся автобус: 45 погибших, в том числе дети

07:13 Мир

Полицейские остановили за нарушение авто «слуги народа» Куницкого: адвокат заявил об ущемлении прав

06:19 Украина

Шапка-невидимка стала реальностью – ученые сделали материю невидимой. Фото

04:40 Мир

Американец за 30$ купил картину эпохи Возрождения стоимостью 50 миллионов долларов

20:15 Мир

Рыцари Ахметова: сеть взорвалась мемами из-за фотографии Авакова, Шустера и Комаровского

19:22 Украина

Троллинг высшего уровня: Украина ответила Януковичу на его обращение

18:06 Украина

Новости | NetGameSlots.com