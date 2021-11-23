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14:15 24 Ноября 2021 23 Комментарии
В Киеве закрыли станцию метро «Славутич»: нашли подозрительный предмет
В Киеве в метро обнаружили подозрительный предмет, из-за чего временно закрыли для посадки и высадки пассажиров станцию метро «Славутич».
Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.
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«Станция «Славутич» закрыта для пассажиров. Выявлен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку», – говорится в сообщении.
Отмечается, что о возобновлении работы пересадки в обычном режиме будет сообщено дополнительно.
Ранее Власти писали, что в Токио 24-летний мужчина с ножом напал на пассажиров метро, а затем устроил пожар в вагоне.
Тэги: Киев, метро
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